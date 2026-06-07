RC Lens : le transfert de Giulian Biancone avance mais…

Lancée la semaine dernière et relayée avec une forte insistance par la presse grecque, la rumeur envoyant Giulian Biancone au RC Lens continue de prendre de l’ampleur. À la recherche de certitudes défensives pour bâtir son effectif en vue de la saison prochaine, la direction artésienne a coché le nom du joueur de 26 ans. Formé à l’AS Monaco, le Français présente un profil intéressant pour les Sang et Or : capable d’évoluer aussi bien dans l’axe de la défense que sur le flanc droit, il connaît parfaitement les exigences de la Ligue 1 grâce à ses passages sur le Rocher et à l’ESTAC Troyes. Surtout, après des expériences au Club Bruges et à Nottingham Forest, il a emmagasiné un précieux vécu européen cette saison avec l’Olympiakos. Le défenseur a en effet disputé 27 matchs avec la formation du Pirée, dont 7 rencontres de Ligue des Champions face à des cadors du calibre d’Arsenal et du Real Madrid.

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Cependant, son statut est loin de le placer comme un titulaire inamovible du club grec. Titulaire moins d’un match sur deux la saison passée, le joueur s’interroge légitimement sur la suite à donner à sa carrière. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club grec, qui ne s’opposera pas à son départ en cas de belle offre, il se montre extrêmement ouvert à l’idée de relever un nouveau défi dans l’Hexagone. Si les médias hellènes se sont totalement enflammés ce dimanche en affirmant que l’opération était d’ores et déjà bouclée avec le club artésien, la réalité interne est quelque peu différente. L’intérêt lensois est très concret et le profil de l’ancien Monégasque avait bel et bien été validé par l’ancien staff technique. Néanmoins, la direction a décidé de faire preuve de méthode en figeant momentanément le dossier. Avant d’entériner la moindre arrivée, le RC Lens souhaite en priorité absolue officialiser la nomination de son futur entraîneur. Le transfert de Giulian Biancone reste donc en très bonne voie et avance positivement, mais aucune signature ne sera paraphée sans l’indispensable feu vert du nouveau patron du banc nordiste.