Le Barça lâche plus de 16 millions pour Umtiti, Coutinho et Messi

Non, le FC Barcelone n’est pas de retour en 2020. Mais il vient officiellement de dire au revoir à une période noire de son histoire récente. Sous la présidence de Josep Maria Bartomeu, le club catalan avait connu des difficultés financières importantes au point même de devoir dire au revoir à la légende Lionel Messi. Incapable de payer le salaire de l’Argentin, le Barça n’avait pas été aidé aussi par la crise du Covid. À l’époque, le club avait négocié un report des salaires pour l’effectif. Une "dette" que le club a continué de traîner longtemps.

À l’époque, le cas de Gérard Piqué avait notamment fait parler. Le président Bartomeu avait ainsi donné des salaires pharaoniques aux dernières recrues estivales et aux Barcelonais ayant prolongé. Résultat, la presse espagnole révélait que le Barça devait pas moins de 50 millions d’euros à Piqué en raison du report de rémunération lors de la pandémie. Une somme XXL que le joueur avait récupéré en partie. Car en plein de milieu de la saison, il avait décidé de mettre un terme à sa carrière et avait accepté de faire une croix sur une partie conséquente de son salaire.

Le Barça a tout payé

Mais l’ex-international espagnol n’était pas le seul joueur dans ce cas. Le club devait aussi régler les salaires de plusieurs joueurs comme Samuel Umtiti qui touchait un salaire colossal de 20 millions d’euros ou encore Philippe Coutinho et Lionel Messi. Ce samedi, Sport révèle que ces derniers jours, le Barça vient enfin de finir de rembourser les salaires de ces joueurs. La société de gestion du club catalan avait décidé d’étaler en huit versements les remboursements : décembre 2021, 2022, 2023 et 2024, et juin 2022, 2023, 2024 et 2025. Le dernier versement prévu par l’accord le 30 juin 2025 vient d’être validé par le service financier du club.

Au total, le Barça va lâcher 16 millions d’euros pour régler les derniers impayés. Cela concerne 20 joueurs qui faisaient partie de l’équipe première, et neuf des mieux payés du Barça Atlètic mais aussi Ronald Koeman et ses 3 adjoints. Les joueurs concernés ne sont autres que Lionel Messi, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé, Miralem Pjanic, Sergi Roberto, Neto, Dest, Braithwaite, ou encore Junior Firpo, Aleñá, Matheus Fernandes, Pedri, Trincao, Ansu Fati, Ronald Araujo et Riqui Puig. Le Barça en a enfin terminé avec les démons du passé.