Real Madrid : les mots très forts de Florentino Pérez pour Karim Benzema

La suite après cette publicité

Ce mardi, le Real Madrid organise une cérémonie pour rendre hommage à Karim Benzema. L’attaquant français va quitter le club après plusieurs années de bons et loyaux services. Très proche de lui, Florentino Pérez a eu des mots forts pour le joueur de 35 ans.

«Cher Karim. Nous t’avons vu faire des choses incroyables avec notre écusson. Partout dans le monde. On ne l’oubliera jamais. Nous sommes très fiers de toi. Tu es arrivé très jeune et tu es devenu un symbole et une de nos plus grandes légendes. Certains ont mis du temps à le comprendre, mais tu as été un joueur différent. Un modèle de coéquipier, d’humilité, de dépassement et de leadership. Ce n’est pas un simple joueur de plus qui part aujourd’hui, aujourd’hui on dit adieu à un des joueurs les plus incroyables de notre histoire. En tant que président, je dois te dire que pendant toutes ces années, je ne peux pas ajouter un seul "mais" dans ton comportement. Tu as gagné le droit à choisir ton destin. Un futur qui t’appartient et que nous devons respecter. Tu es un exemple pour tous les gamins. Merci Karim pour cette histoire d’amour au football que nous avons vécu ensemble et qui est éternelle.» Des mots qui ont touché le Français.

À lire

Real Madrid : Guti triste du départ de Karim Benzema