Arsenal : le retour de William Saliba se précise

Éloigné des terrains depuis la demi-finale de Coupe du Monde perdue face à l’Espagne le 14 juillet, William Saliba poursuit sa longue convalescence après plusieurs mois de douleurs au dos. Le défenseur d’Arsenal avait disputé une partie de la fin de saison et du Mondial sous antidouleurs, au point d’être parfois incapable de s’activer pendant 24 à 48 heures après les rencontres. Une opération a finalement été écartée après des examens réalisés à Londres et un protocole strict a été mis en place. Chaque jour, le Français se rend au centre d’entraînement des Gunners pour plusieurs heures de soins, massages et travail physique avec les kinés, sans précipiter son retour. « Il sait qu’il doit prendre son temps. Il a trop souffert et veut revenir à 100 % », confie son entourage à L’Équipe.

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Cette longue absence oblige Saliba à vivre un quotidien inhabituel, entre parties de PlayStation, balades à vélo et quelques sorties dans Londres pour tromper l’ennui. Mais les dernières nouvelles sont encourageantes. Une imagerie effectuée il y a une dizaine de jours a confirmé que sa convalescence évoluait favorablement et le défenseur de 25 ans a désormais abandonné le vélo pour reprendre la course. Son retour à l’entraînement collectif dépendra encore de ses sensations et Arsenal ne souhaite prendre aucun risque. Si cette progression se poursuit, Saliba vise actuellement un retour à la compétition dans le courant du mois de novembre.