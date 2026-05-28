Le Brésil est fou de rage après la nouvelle blessure de Neymar

Le verdict est tombé comme un couperet en milieu de journée. En conférence de presse, et alors que le problème physique de Neymar ne semblait pas trop grave de prime abord, le médecin de la Seleção, Rodrigo Lasmar a annoncé la mauvaise nouvelle. «Neymar s’est présenté hier à Granja Comary et a passé tous les examens médicaux, dont une IRM qui a révélé une lésion de grade 2 au mollet, et non un simple œdème. On prévoit qu’il sera rétabli d’ici deux à trois semaines». Il confirmait les dernières informations de la presse sportive, à savoir que le numéro 10 était réellement blessé.

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«Ce n’est rien de grave. Il est apte à jouer pour la sélection brésilienne», avait pourtant rassuré Marcelo Teixeira, le président de Santos il y a dix jours. La réalité est tout autre. Au lieu d’un mauvais coup, Neymar va manquer les deux matchs de préparation face au Panama (31 mai) et l’Égypte (7 juin). Son état sera réévalué, mais il y a fort à parier que la star ne soit toujours pas apte pour le premier match du Brésil au Mondial face au Maroc le 14 juin. La sélection n’exclut pas de l’évincer définitivement si son état ne lui permet pas de débuter le tournoi. Une dernière décision sera prise 24h avant la rencontre contre les Lions de l’Atlas.

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Le Brésil en veut à Ancelotti…

Carlo Ancelotti doit amèrement regretter d’avoir cédé à la pression populaire en appelant le joueur de Santos. Après deux ans et demi sans en-dehors de l’équipe nationale en raison de sa grave blessure au genou, puis de pépins physiques à répétition, le sélectionneur italien l’a presque sorti d’une "retraite internationale". C’est ce qui lui est reproché aujourd’hui dans les médias. «L’argument d’Ancelotti pour convoquer Neymar s’est effondré. Il reposait sur le fait que Neymar avait retrouvé le rythme de compétition et la condition physique minimale requise. Ce n’est plus le cas. Il est blessé. Et sa convalescence sera longue. Une blessure au mollet n’est pas une blessure anodine…», écrit UOL.

Ancelotti a toujours donné priorité à la condition physique des convoqués. Il est pris à défaut avec cette blessure de Neymar. Mais lui et son staff médical étaient-ils au courant ? Santos a toujours minimisé les choses. «Soit Santos a menti, soit son service médical a commis une erreur fondamentale», expose ESPN, appelant le club à vite communiquer sur le sujet pour clarifier la situation. C’est même déjà trop tard pour Folha de São Paulo où le malaise a éclaté entre Santos et la fédération. «Il apparaît clairement que le joueur, ainsi que Santos, n’ont pas été honnêtes au sujet de la blessure». Celle-ci est intervenue à la veille de la liste officielle. Cela suscite forcément des interrogations.

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…et à Santos

«La question est désormais simple, expose UOL. Ancelotti a participé à tout cela, car il est impossible que lui et le staff technique de l’équipe nationale brésilienne n’aient pas été au courant de la blessure de Neymar. Peut-être ne l’étaient-ils pas ? S’ils ont été induits en erreur par le service médical de Santos et l’entourage de Neymar, ils devaient l’écarter de l’équipe, non ?» Le public brésilien va dans ce sens, en témoignent les réactions parfois virulentes à l’encontre de l’ancien Parisien sur les réseaux sociaux. Santos aussi en prend pour son grade, accusé d’être devenu «le paillasson des joueurs» et à l’origine d’un fiasco annoncé. Les absents de cette liste, João Pedro en tête, peuvent se mordre les doigts, et rester proches de leur téléphone. Il pourrait bien sonner dans les prochains jours…