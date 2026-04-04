Rennes : Estéban Lepaul peut réaliser une fin de saison historique

Estéban Lepaul s’est lancé un défi et il ne reculera devant rien. L’attaquant rennais avait confié ces derniers jours son intention de terminer meilleur buteur de Ligue 1, et il a validé une étape de plus dans cette quête ce samedi. « J’ai envie d’aller chercher ce titre de meilleur buteur de Ligue 1. Maintenant qu’on y est, on ne peut pas faire comme si cela n’existait pas. Je vais m’accrocher le plus longtemps possible à ce wagon de tête », confiait-il dernièrement.

La suite après cette publicité

Avec son nouveau doublé inscrit sur penalty dans le derby face à Brest (3-4), l’attaquant formé à l’OL s’est offert la tête de ce classement, aux côtés de l’attaquant de Strasbourg Joaquin Panichelli (Greenwood est à 15, Edouard à 12). Les deux en sont désormais à 16 buts, mais contrairement à l’Argentin, forfait jusqu’à la fin de saison suite à sa grave blessure au genou, Lepaul est encore en mesure d’améliorer son total. Il aura encore six matchs pour améliorer ce bilan et, pourquoi pas, atteindre la barre des 20 buts en L1 pour la première fois de sa carrière.

Il peut devenir le premier joueur rennais à terminer meilleur buteur de L1 depuis Frei

Attention à ne pas tomber dans l’individualisme, diront les plus téméraires, mais ce n’est a priori pas le style du garçon, de plus en plus connecté au jeu depuis son arrivée. Franck Haise ne se fait d’ailleurs pas de soucis là-dessus : « si Estéban a trois fois l’occasion de faire la passe décisive, mais tire en angle fermé, ça va me poser un problème. Mais tant qu’il continue de faire comme il fait à l’entraînement et en match, à donner autant à l’équipe… S’il est récompensé aussi tant mieux, et si c’est le cas, je pense qu’on le sera tous, donc ça me va ! » Il ajoutait ce samedi après la victoire de son équipe : « si on est européen, il peut finir tout ce qu’il veut. Tout le monde a répondu présent. Pour les pénaltys, on voulait lui montrer la confiance que l’on a en lui. »

La suite après cette publicité

On est dans quelque chose d’assez mécanique : en marquant plus qu’ils n’encaissent, et avec un Lepaul à pleine puissance, les Rennais auront plus de chances de terminer européens. Un rêve qui semblait encore inaccessible il y a un mois et demi quand Habib Beye s’était mis à dos une partie du vestiaire. Aujourd’hui, tout est ouvert, et le champ des possibles est le même pour Lepaul. L’attaquant de 25 ans a l’occasion de devenir le premier joueur rennais depuis Alexander Frei, en 2004-2005 (20 buts), à terminer meilleur buteur sur une saison de L1. Ce qui renforcerait encore sa cote, en constante progression depuis son arrivée.