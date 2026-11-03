Brest : Julien Lachuer pousse pour Ludovic Ajorque en équipe de France

Auteur d’un but lors de la victoire de Brest contre Lorient (2-0) ce lundi soir, l’attaquant de 32 ans a reçu un soutien appuyé de son entraîneur Julien Lachuer. Interrogé par Ligue 1+ sur une éventuelle convocation chez les Bleus. Le technicien n’a pas hésité à mettre son joueur en avant et à le présenter comme une option crédible pour Zinédine Zidane, comme il l’avait déjà fait il y a quelques semaines.

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« On a de très grands joueurs en France, Ludo en fait partie », a lancé Lachuer, avant d’insister sur les qualités collectives de son avant-centre : « C’est un joueur qui rend meilleur le collectif, il a cette science du jeu, ce sens du collectif. » Convaincu que son attaquant saurait répondre à une éventuelle sollicitation, il a même conclu : « S’il a besoin de lui, il va répondre présent. » Avec quatre buts et deux passes décisives en neuf rencontres de Ligue 1 cette saison, Ajorque, qui ne compte aucune sélection en équipe de France, espère peut-être attirer l’attention du nouveau sélectionneur.