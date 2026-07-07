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Coupe du Monde 2026 : l’arrêt de folie du gardien égyptien devant Tagliafico

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mostafa Shobeir, le gardien de l'Egypte @Maxppp
Argentine 2-2 Égypte
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1 3.05 N 1.43 2 12.5 bonus 100€

Enorme surprise à la pause de ce 8e de finale de Coupe du Monde. L’Égypte mène 1-0 face à l’Argentine de Leo Messi grâce à un but de la tête signé Ibrahim (15e). Le gardien des Pharaons a fait le reste, d’abord en repoussant un penalty de la Pulga, puis en sortant plusieurs parades.

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Il y a notamment cet arrêt déterminant à quelques minutes de la mi-temps face à Nicolas Tagliafico. Alerté côté gauche, Paredes centrait en première intention vers le latéral lyonnais. La reprise du gauche au point de penalty prenait le chemin du but mais Oufa Shobeir a de nouveau été décisif, presque à bout portant.

Pub. le - MAJ le
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