Coupe du Monde 2026 : l’arrêt de folie du gardien égyptien devant Tagliafico

Enorme surprise à la pause de ce 8e de finale de Coupe du Monde. L’Égypte mène 1-0 face à l’Argentine de Leo Messi grâce à un but de la tête signé Ibrahim (15e). Le gardien des Pharaons a fait le reste, d’abord en repoussant un penalty de la Pulga, puis en sortant plusieurs parades.

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Encore un arrêt exceptionnel du gardien égyptien ! 🧤 Il plonge et détourne le ballon du bout des doigts pour préserver l'avantage des siens.



L'Égypte mène toujours 1-0.



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Il y a notamment cet arrêt déterminant à quelques minutes de la mi-temps face à Nicolas Tagliafico. Alerté côté gauche, Paredes centrait en première intention vers le latéral lyonnais. La reprise du gauche au point de penalty prenait le chemin du but mais Oufa Shobeir a de nouveau été décisif, presque à bout portant.