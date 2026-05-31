LdC, Arsenal : la réaction de Gabriel après la défaite face au PSG

Samedi soir, Arsenal est passé tout proche de décrocher sa première Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Auteurs de l’ouverture du score très tôt dans la rencontre, les Gunners ont finalement été repris en seconde période (1-1), avant de finalement céder lors de la séance de tirs au but (4-3 t.a.b.). Une épreuve qui s’est avérée être fatale pour Gabriel, auteur du tir au but manqué qui a scellé le back-to-back du club parisien.

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Moins de 24 heures après cette immense désillusion, l’international brésilien a pris la parole sur ses réseaux sociaux : « c’est dur, mais je suis fier de cette équipe et de tout ce que nous avons accompli ensemble cette saison. Merci à nos incroyables supporters pour votre soutien tout au long de cette aventure. Vous méritez de célébrer ce parcours avec nous et de profiter du défilé aujourd’hui ! À la saison prochaine ! Avec toute mon affection, Big Gabi », a-t-il indiqué. L’ancien Lillois pourra tout de même se consoler avec le titre en Premier League, remporté par Arsenal après 22 ans d’attente. Les Gunners vont par ailleurs célébrer leur succès en championnat lors d’une parade organisée à Londres, ce dimanche après-midi.