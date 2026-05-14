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Inter Miami : la performance fantastique de Lionel Messi

Par Tom Courel
1 min.
Leo Messi après son coup franc marqué @Maxppp

Lionel Messi continue de faire parler de lui à 38 ans. Hier soir, la star de l’Inter Miami a largement contribué au succès du club étasunien face au FC Cincinnati dans une rencontre de MLS à rebondissements (5-3). L’Argentin pensait avoir signé un triplé après un dernier but inscrit à la 89e minute, mais la ligue a finalement attribué cette réalisation à un but contre son camp du gardien Roman Celentano. Malgré cela, Messi a bien trouvé le chemin des filets à deux reprises, ouvrant le score à la 23e minute avant d’égaliser une seconde fois au retour des vestiaires (55e).

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Cincinnati avait réussi à revenir grâce à un penalty transformé par Kévin Denkey (41e) puis à prendre l’avantage en seconde période avec Pavel Bucha (49e) et le Brésilien Evander (64e). Affamé, l’Inter Miami a totalement renversé le match dans les dix dernières minutes. Mateo Silvetti a remis les deux équipes à égalité (79e) avant que Germán Berterame ne donne l’avantage aux siens sur une action confuse provoquée par… Messi (84e). Auteur de 11 réalisations cette saison, l’octuple Ballon d’Or reste au contact du meilleur buteur du championnat : Hugo Cuypers.

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