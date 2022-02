PSG : la soirée contrastée de Neymar

La suite après cette publicité

Entré en jeu en fin de match face au Real Madrid, Neymar (30 ans) était titularisé pour la première fois depuis sa blessure face à Saint-Etienne. En vue du huitième de finale retour au Bernabéu, les observateurs attendaient donc un signal fort de la part du Brésilien. Globalement, le numéro 10 parisien a rendu une copie intéressante. Et physiquement, il a su se montrer percutant face au 5-4-1 très compact du FCN. Mais avec Neymar, tout n'est jamais parfait.

En début de match, l'international auriverde a clairement été marqué de près, notamment par un Jean-Charles Castelletto dur sur l'homme, mais réglo selon l'arbitre. Pas de quoi sortir le Sud-Américain, habitué à ce traitement de faveur en Ligue 1, de son match. D'ailleurs, si Juan Bernat (3e), Lionel Messi (8e) et Kylian Mbappé (19e, 54e), l'ancien Blaugrana aurait pu compter quatre passes décisives et la rencontre aurait eu une toute autre saveur. Une activité intéressante qui a tout de même été récompensée à la 47e minute par un but. Celui qui pouvait relancer Paris...

Inspiré, buteur et physiquement prêt, mais...

Physiquement présent et inspiré avec ses coéquipiers, Neymar a cependant eu des côtés plus sombres. Sans doute agacé par le scénario squrréaliste du match, mais aussi par le traitement des Nantais, le Brésilien est encore une fois retombé dans ses travers en exagérant les fautes subies. A la 52e minute, le numéro 10 parisien est d'ailleurs resté au sol durant un certain temps après un contact régulier, alors que son équipe tentait de trouver la solution. Juste avant, il venait de prendre un carton jaune pour avoir dégagé le ballon d'énervement.

En zone mixte, Leonardo a pris sa défense. «Il y a tellement de fautes sur nos joueurs. Mais il dit non, non, c'est Neymar, c'est Mbappé, je ne siffle pas ! C'est Messi, je ne siffle pas, c'est le Paris Saint-Germain, je ne siffle pas !» Et si l'agacement du Brésilien peut parfois se comprendre, son penalty grossièrement raté à la 59e minute (qui aurait permis au PSG de revenir à 3-2 assez rapidement) a coûté très cher. Sorti sous les sifflets de la Beaujoire à la 74e, Neymar nous a encore laissé sur notre faim.