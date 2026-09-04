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Real Madrid : le loupé hallucinant de Mbappé

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Mbappé avec le Real Madrid @Maxppp
Betis 0-0 Real Madrid

Pendant que le PSG bataille avec l’AS Monaco pour la 3e journée de Ligue 1, le Real Madrid dispute de son côté la 4e journée de Liga, avec un déplacement périlleux sur la pelouse du Betis Séville.

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Et le Real Madrid a eu l’occasion d’ouvrir la marque à plusieurs reprises, notamment Kylian Mbappé. Parfaitement servi par Vinicius Jr après un contre rondement mené, l’attaquant français s’est loupé deux fois alors que le gardien semblait battu. Un double loupé assez rare à ce niveau pour le capitaine des Bleus.

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