Real Madrid : le loupé hallucinant de Mbappé

Pendant que le PSG bataille avec l’AS Monaco pour la 3e journée de Ligue 1, le Real Madrid dispute de son côté la 4e journée de Liga, avec un déplacement périlleux sur la pelouse du Betis Séville.

La suite après cette publicité

😱🚨 | KYLIAN MBAPPÉ RATE L’IMMANQUABLE !



L’altruisme de Vinicius et la contre-attaque ÉCLAIR ⚡️ méritaient un meilleur sort…



Suivez la rencontre en direct sur DAZN. 📲#LALIGA #RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/tgsQCW0HVi — DAZN France (@DAZN_FR) September 4, 2026

Et le Real Madrid a eu l’occasion d’ouvrir la marque à plusieurs reprises, notamment Kylian Mbappé. Parfaitement servi par Vinicius Jr après un contre rondement mené, l’attaquant français s’est loupé deux fois alors que le gardien semblait battu. Un double loupé assez rare à ce niveau pour le capitaine des Bleus.