PSG : le retour aux affaires très attendu de Lionel Messi

«Ce que j’aime dans les voyages, c’est l’étonnement du retour». De Stendhal, rendu célèbre pour le Rouge et le Noir, à Lionel Messi, vêtu de Rouge et Bleu depuis août 2021, le périple est commun. Deux hommes médusés par l’impact d’une escapade. L’un, émerveillé dès le 19e siècle par les splendeurs milanaises. L’autre, embarqué à l’ère des réseaux sociaux dans une polémique incontrôlable d’une virée saoudienne. Suspendu par le club de la capitale après avoir manqué un jour d’entraînement pour un déplacement au pays des deux saintes mosquées sans l’accord de son club, le champion du monde argentin va pourtant bel et bien effectuer son retour, ce samedi, contre l’AC Ajaccio (21h).

Le voyage de la discorde, une suspension discutée !

«J’ai parlé avec lui (Messi, ndlr) dès son retour mardi pour voir dans quel état d’esprit il était. Je l’ai trouvé serein et déterminé à jouer, à gagner un titre de champion de France supplémentaire. A partir de tous ces éléments, oui il va démarrer demain», assurait, à ce titre, Christophe Galtier en conférence de presse. Sanctionnée par les hautes sphères parisiennes, la Pulga suscitait, quoi qu’il en soit, bon nombre de questionnements. Pour autant, si certains observateurs pointaient - une nouvelle fois - la fragilité de l’institution parisienne, d’autres préféraient s’en tenir à la vidéo d’excuse du septuple Ballon d’Or.

«Je souhaite m’excuser auprès de mes coéquipiers et du club. Sincèrement, je pensais que nous aurions un jour de repos après le match, comme d’habitude. J’avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club veut faire de moi», se justifiait ainsi l’international argentin aux 174 sélections (102 buts). Une sortie publique millimétrée puisque RMC Sport indiquait, ce jeudi, que ces excuses étaient prévues et faisaient partie d’un pacte secret entre le clan du joueur et le club de la capitale, qui n’avait d’ailleurs pas hésité à envoyer au numéro 30 du PSG une convocation pour un entretien préalable à un licenciement…

Un retour observé…

Obligation commerciale remplie, sanction diminuée, Lionel Messi (35 ans) va désormais pouvoir se concentrer sur le terrain. À la tête de 20 buts et 19 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le natif de Rosario est, malgré tout, logiquement attendu au tournant face aux Corses, quasiment condamnés à la Ligue 2. Un come-back qui sera forcément et particulièrement scruté par les observateurs, et si certains s’inquiètent d’ores et déjà d’un possible effet négatif sur les troupes francilienne, l’entraîneur des Rouge et Bleu s’est voulu rassurant.

«Personne ne l’a commenté (la sanction, ndlr) même pas moi, par contre, avec plaisir on a accueilli le retour de Leo en début de semaine. Il s’est entraîné avec beaucoup de détermination et l’envie de jouer». Reste désormais à savoir comment l’ancien coach de l’OGC Nice gérera le retour de sa star. Absent face à Troyes, l’ancien attaquant du FC Barcelone devrait, cette fois-ci, débuter aux côtés de Kylian Mbappé et Hugo Ekitike à la tête de l’attaque. «Messi, c’est Messi. Je ne vous parlerai pas de statistiques, qui sont très intéressantes, mais il faut trouver un bon équilibre et une animation offensive. A Troyes, on s’est exprimé de belle manière. Je reste sur ce qu’on a fait à Troyes. En incorporant Leo, il faudra faire la même chose», avançait, en ce sens, Galtier face aux journalistes.

La suite après cette publicité

En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin voit par ailleurs son avenir toujours aussi incertain. Entre la MLS, l’Arabie saoudite et un possible retour en Catalogne, l’homme aux 4 victoires en Ligue des Champions devra, le temps d’une soirée, laisser ces obligations de côté. Avec 6 points d’avance sur Lens à 4 journées de la fin, le Paris Saint-Germain aura, en effet, grandement besoin de son numéro 30 pour faire un pas de plus vers son onzième titre de champion de France. Après la polémique, place au terrain. Après le voyage, place à l’étonnement, ou non.