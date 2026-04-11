Liga : le FC Barcelone gifle l’Espanyol et prend le large au classement

Ce samedi, le FC Barcelone avait l’opportunité de prendre une longueur d’avance sur le Real Madrid en championnat. Après le match nul des Madrilènes face à Girona (1-1), les Blaugranas affrontaient ce samedi l’Espanyol pour un derby catalan qui pouvait permettre aux hommes d’Hansi Flick de prendre neuf points d’avance sur leur rival de toujours en cas de victoire. Pour ce faire, et malgré la défaite contre l’Atlético de Madrid en quarts de finale aller de Ligue des Champions mardi qui force une remontada à Madrid en milieu de semaine prochaine, Flick a décidé de sortir l’artillerie lourde avec une attaque composée de Fermín López, Lamine Yamal et Ferran Torres.

La suite après cette publicité

Ce sont d’ailleurs les deux derniers cités qui se sont illustrés rapidement en première période. Sur un corner parfaitement tiré par l’intenable Lamine Yamal, toujours aussi insaisissable, Ferran Torres a profité de la mauvaise interprétation aérienne de Dmitrovic pour terminer de la tête face au but vide (1-0, 10e). Parfaitement lancé, le Barça disposait ses attaques avec facilité. Après quelques tentatives lointaines, le Barça a doublé la mise avec une nouvelle passe décisive sublime de l’extérieur du pied de Lamine Yamal pour Ferran Torres, qui n’avait plus qu’à finir à bout portant. En difficulté jusqu’ici, Dmitrovic s’est illustré avec deux grosses parades en fin de première mi-temps pour empêcher le troisième but des Culés (39e).

Lamine Yamal avec un but et deux passes décisives

Au retour des vestiaires, l’Espanyol s’est rebiffé. Plus incisif, le voisin catalan a été plus dur dans les duels et a plus cru en ses offensives. Après que le but du triplé ait été refusé à Torres, l’Espanyol a réduit l’écart avec la frappe puissante de Pol Lozano sur un centre mal repoussé par les Catalans (2-1, 57e). Malgré ce but, le Barça n’a pas tremblé et s’est rapidement remis à l’attaque avec des frappes dangereuses de Rashford (66e) et Cancelo (69e). Après un nouveau frisson dans sa défense (80e), le Barça s’est définitivement mis à l’abri en fin de rencontre.

La suite après cette publicité

Après un bon pressing face à Dmitrovic, qui a décidément passé une sale fin d’après-midi, Lamine Yamal a conclu dans le but vide pour parachever une prestation, encore une fois, XXL (3-1, 89e). Sur l’engagement, le FC Barcelone a encore récupéré le ballon et a inscrit un quatrième but grâce à Marcus Rashford (4-1, 90e). Avec ce succès net et sans bavure, le Barça prend plus que jamais le large en tête du classement de Liga. Avec ce résultat, le Barça comptera neuf points d’avance sur le Real Madrid à l’issue de la 31e journée de Liga. De son côté, l’Espanyol stagne à la 10e place.