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Ligue 1

«T’as quel âge toi ?» : Kombouaré recadre sèchement un journaliste

Par Valentin Feuillette
1 min.
Antoine Kombouaré, l'entraineur du Paris FC @Maxppp
Paris FC 0-1 Lille

La scène est brève, mais tendue. Face à un journaliste qui le tutoie en conférence de presse après la défaite contre le LOSC (0-1), sa première sur le banc du Paris FC, Antoine Kombouaré a coupé net. D’un ton ferme, l’entraîneur a recadré la situation et rappelle une règle simple de respect dans l’échange. « On n’est pas copains. T’as quel âge ? 33 ans ? Bah voilà. » 

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👀 Quand notre journaliste @Clem_Brossard se fait recadrer par Kombouaré après un tutoiement.
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Une réponse sèche, mais sans détour, qui marque immédiatement les limites. Cet échange, largement relayé, n’a pas tardé à faire réagir sur les réseaux sociaux. Plus qu’un coup de sang, c’est une mise au point sur les codes et la posture attendue, dans un milieu où la familiarité n’est pas toujours la bienvenue selon les tacticiens. Quelle ambiance…
Pub. le - MAJ le
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