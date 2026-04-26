Ligue 1
«T’as quel âge toi ?» : Kombouaré recadre sèchement un journaliste
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@Maxppp
La scène est brève, mais tendue. Face à un journaliste qui le tutoie en conférence de presse après la défaite contre le LOSC (0-1), sa première sur le banc du Paris FC, Antoine Kombouaré a coupé net. D’un ton ferme, l’entraîneur a recadré la situation et rappelle une règle simple de respect dans l’échange. « On n’est pas copains. T’as quel âge ? 33 ans ? Bah voilà. »
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