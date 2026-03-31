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EdF : Philippe Diallo refuse de parler du remplaçant de Deschamps

Par Kevin Massampu
1 min.
Philippe Diallo @Maxppp

Après avoir récemment affirmé connaître l’identité du futur sélectionneur de l’Équipe de France, Philippe Diallo a décidé de changer de posture. Le président de la Fédération française de football a indiqué ce mardi qu’il ne s’exprimerait plus sur ce sujet avant la fin de la Coupe du Monde 2026. Un coup d’arrêt à un feuilleton déjà très commenté, lui qui avait pourtant indiqué connaitre le nom du successeur de Didier Deschamps et alors que Zinedine Zidane est pressenti pour succéder à Didier Deschamps.

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« Je ne m’exprime plus sur la question du sélectionneur. J’ai tout dit. J’ai dit quelle serait la période. J’ai dit quel serait à peu près le profil. Maintenant, il faudra attendre l’après-Coupe du monde pour reparler de cette question », a-t-il indiqué au micro de RMC Sport.

Pub. le - MAJ le
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