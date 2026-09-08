Les grands absents du Ballon d’Or 2026 !

La liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026 est tombée et, comme chaque année, elle laisse plusieurs grands noms sur le carreau. Si les principaux favoris seront bien présents pour tenter de succéder à Ousmane Dembélé, à l’instar de Kylian Mbappé, Harry Kane ou un champion du monde espagnol, certains absents interpellent davantage que d’autres. C’est notamment le cas de plusieurs joueurs qui avaient pourtant figuré très haut dans le classement en 2025, mais aussi d’éléments importants de clubs ayant brillé au cours de la saison écoulée.

La suite après cette publicité

Le PSG est particulièrement concerné. Malgré une forte représentation parisienne parmi les nommés, Désiré Doué et Bradley Barcola ont été laissés de côté. Une vraie surprise pour Doué, qui avait terminé 14e du Ballon d’Or 2025 et avait été décisif dans la campagne de C1 2025-26. Barcola, désormais à Liverpool, paie lui aussi une concurrence particulièrement forte malgré ses 13 buts et 7 passes décisives la saison dernière et une Coupe du Monde 2026 où il avait pourtant gagné des points. Également absent : Rayan Cherki, qui avait explosé avec Manchester City l’an dernier.

Les Catalans Pedri et Olmo oubliés

L’absence de gardien est aussi remarquée. Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov font également partie des absents, tout comme David Raya, pourtant héroïque avec Arsenal. Le FC Barcelone devra notamment faire sans Raphinha, Pedri et Dani Olmo, trois joueurs majeurs de son effectif. L’absence de Pedri est particulièrement notable après sa 11e place lors de l’édition précédente, tandis que Raphinha avait carrément terminé 5e en 2025. Julián Alvarez manque également à l’appel, tout comme Brahim Diaz, meilleur joueur de la CAN 2025. Autre absence à noter : Alessandro Bastoni. Malgré un doublé Serie A - Coupe d’Italie, le défenseur de l’Inter Milan a été sorti par Bodö-Glimt en C1 et n’a pas participé à la Coupe du Monde avec l’Italie.

La suite après cette publicité

En Angleterre et outre David Raya, Bukayo Saka n’a pas été retenu malgré son statut à Arsenal. Tout comme Enzo Fernandez, qui a notamment qualifié l’Argentine à deux reprises et réalisé une bonne saison individuelle avec Chelsea. Enfin, Cristiano Ronaldo est une nouvelle fois absent de la liste. À 41 ans et malgré un titre de Saudi Pro League, le Portugais, cinq fois lauréat, ne retrouve pas dans le classement. Entre Doué, Barcola, Raya ou encore Pedri, les oubliés constituent presque à eux seuls une équipe capable de rivaliser avec les 30 heureux élus. De quoi forcément alimenter les débats jusqu’à la remise d’un Ballon d’Or 2026 qui fait encore énormément débat…