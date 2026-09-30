FC Barcelone : le verdict est tombé après la blessure de Raphinha

Le virus FIFA a fait des ravages encore une fois. De nombreux clubs sont touchés durant cette trêve internationale de septembre-octobre 2026. Le FC Barcelone n’y a pas échappé. Touché à l’échauffement face à l’Angleterre, Eric Garcia a dû quitter le rassemblement de la Roja pour retourner en Catalogne. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, les pensionnaires du Camp Nou ont appris hier la blessure de Raphinha. Titulaire à l’occasion du match amical entre l’Australie et le Brésil, il a marqué un but lors de la victoire 4 à 2.

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Le Barça est inquiet

Mais le Barcelonais a dû quitter ses partenaires à la pause après une gêne musculaire à la cuisse droite. Celle qui l’a déjà fait souffrir à deux reprises par le passé. Un coup dur pour la Seleção, mais aussi par ricochet pour le Barça. Depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Leeds est dans une forme exceptionnelle. En club, il a marqué 14 buts et délivré 3 passes décisives. Le tout en 8 apparitions toutes compétitions confondues. Le voir blessé est donc tout sauf une bonne nouvelle pour les Culés, qui comptent sur lui pour aller chercher plusieurs trophées cette saison.

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Hier soir, Joan Laporta a évoqué cette blessure. « Ces trêves, qui font presque office de préparation d’avant-saison, suscitent une certaine inquiétude. Concernant le football international, l’inquiétude est palpable car les blessures sont très fréquentes, comme c’est le cas actuellement. Malheureusement, au Barça, nous avons déjà déploré la blessure, apparemment mineure, d’Eric García. J’ai également entendu dire que Raphinha a dû être remplacé par le Brésil car il ressentait une gêne. Nous verrons la gravité de cette blessure.»

Plus de peur que de mal

Au micro de RAC-1, il a été plus dur. « Cette nouvelle nous inquiète beaucoup. Nous ne sommes pas contents. C’est déjà arrivé à d’autres, et c’est le risque de ces longues interruptions. » En public et en privé, le club est très remonté contre Carlo Ancelotti et le Brésil. C’est ce qu’annonce AS. Le quotidien espagnol parle de «tension maximale en attendant l’IRM de Raphinha» et ajoute que «le FC Barcelone est très contrarié par la nouvelle de la dernière blessure de son capitaine lors d’un match avec le Brésil et espère son retour au club au plus vite.» AS précise que le Barça ne prendra aucun risque et le rapatriera même en cas de blessure mineure.

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Et selon Sport, cela ne semble pas si grave pour le Brésilien de 29 ans. Après les premiers examens, une déchirure musculaire a été écartée par les services médicaux de la sélection. RAC-1, qui a échangé avec l’entourage du joueur, assure qu’il s’agit d’une simple alerte. Les examens passés vont permettre de confirmer ou non ces informations. Quoi qu’il en soit, le FC Barcelone retient son souffle et espère que son joueur ne sera pas sur le flanc avec un Clasico qui se profile dans quelques semaines.