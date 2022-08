Reims pour créer la surprise face à l'OM !

La Ligue 1, c'est reparti ! Après de longs mois d'attente, nous allons enfin pouvoir vibrer à nouveau devant les exploits, ou pas, de nos équipes préférées. Si le PSG est ultra-favori pour garder son titre de champion, la bataille s'annonce intense entre les prétendants au podium final. Un podium que l'OM avait décroché la saison passée, avec Jorge Sampaoli sur le banc. C'est désormais Igor Tudor qui aura la lourde tache de réussir la saison olympienne, qui commence par la réception de Reims à l'Orange Vélodrome. Et pour cette première de l'OM à domicile, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport vous offre jusqu’à 200€ et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.

Parmi les différents paris proposés, voici trois cotes intéressantes :

Victoire de Reims (cote à 5,70)

Disons le franchement, on a peur pour l'Olympique de Marseille. La préparation a été chaotique, avec des défaites en amical, une ambiance tendue entre les joueurs et leur nouvel entraîneur et un mercato qui tarde à faire ses preuves. Résultat, face à la première mini-crise de la saison, le Stade de Reims a toutes ses chances et pourrait bien surprendre l'OM à domicile. D'autant que c'est classique que beaucoup d'équipes sont parvenues à réaliser par le passé : venir s'imposer à l'Orange Vélodrome lors de la première journée en profitant d'une préparation tronquée.

Nul à la mi-temps et victoire de Reims (cote à 11,50)

L'Orange Vélodrome a tremblé dimanche dernier pour un match amical de prestige face à l'AC Milan. Un match qui a aussi permis aux supporters de voir que leur équipe n'était pas encore prête. Des sifflets sont tombés des tribunes et l'ambiance promet déjà d'être très chaude. Bien sûr, il y aura du soutien populaire, mais si Reims tient le coup en première période en tenant le nul, on le voit bien réaliser un beau coup en allant s'imposer grâce à une grosse deuxième période.

But de Dimitri Payet (cote à 2,70)

Vous l'aurez compris, on s'attend à une surprise avec la victoire de Reims, mais pas forcément à ce que l'OM n'inscrive pas de but. Et qui de mieux placé que Dimitri Payet pour offrir un frisson à ses supporters ? Le meneur de jeu de l'OM, même un peu en dedans lors des matches de préparation, reste le poumon créatif de son équipe. Celui capable, en un éclair, de trouver la faille. De plus, son habileté sur les coups de pied arrêtés en fait un candidat idéal pour une cote buteur.

N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ce match OM-Reims.

