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Ligue des Champions

Un journaliste espagnol flingue le niveau de PSG-Bayern Munich

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Dembélé célèbre son premier but face au Bayern @Maxppp
PSG 5-4 Bayern Munich

Dès le coup de sifflet final de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (5-4), tous les médias étaient unanimes pour saluer la prestation légendaire des deux équipes. Mais en Espagne, ce scénario de folie n’a pas impressionné le journaliste Miguel Martin Talavera. Et il l’a fait savoir.

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El Larguero
😕🗯️ Hay algunas críticas a la oda al fútbol que PSG y Bayern de Múnich han regalado al aficionado al fútbol

😵‍💫 "No ha habido ni una gran parada; atrás han sido una auténtica calamidad los dos equipos... Para mí, el fútbol es atacar bien y defender bien"
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« Il n’y a pas eu un seul arrêt décisif des gardiens, tous les tirs entraient dans les buts. En défense, les deux équipes ont été catastrophiques. Une fois qu’on a eu la tyrannie des violons (des observateurs qui ont encensé le match, ndlr), pour moi, le football, c’est bien attaquer et bien défendre. Aujourd’hui, ils ont bien attaqué, mais ils ont défendu lamentablement. », a-t-il déclaré dans l’émission El Larguero diffusée sur la radio Cadena SER.

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