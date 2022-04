Premier League : Liverpool domine Watford et s'installe provisoirement en tête

Cap sur Anfield pour le lancement de la 31e journée de Premier League. En ouverture de cette nouvelle levée en Grande-Bretagne, Liverpool recevait Watford ce samedi à partir de 13h30. Deuxièmes du classement juste derrière Manchester City (1 point de plus), les Reds avaient tout simplement l'occasion de prendre provisoirement la tête de l'élite anglaise en cas de succès aujourd'hui, le club mancunien défiant lui Burnley un peu plus tard (16h). Mais les Hornets, dix-huitièmes, ne comptaient pas faire de cadeau à l'équipe de Jürgen Klopp, le maintien étant toujours en jeu. Du côté des compositions, l'Allemand partait sur un 4-3-3 avec le trio Salah-Firmino-Jota devant. Roy Hodgson alignait lui son équipe en 4-1-4-1 avec le Français Sissoko, capitaine, dans l'entrejeu.

La suite après cette publicité

Devant leur public, les pensionnaires d'Anfield s'installaient rapidement assez haut sur la pelouse, et les visiteurs attendaient clairement les petits espaces en contre pour dégainer, à l'image de cette frappe non cadrée de Sarr (7e) pour la première opportunité du match. Pas de quoi, cependant, inquiéter les Reds qui comptaient aussi un excellent Alisson dans leurs rangs, vigilant sur un petit coup de tête de Hernandez (13e) ou un tir de Kucka (22e). Liverpool attendait de son côté la bonne opportunité pour frapper, et les filets tremblaient grâce à Jota. Le Portugais débloquait la situation de la tête en reprenant parfaitement un centre de Gomez (22e, 1-0). Un but qui permettait au club de la Mersey de s'installer en tête de la PL.

Liverpool sur le trône pour au moins quelques heures

Pour être sûr d'occuper provisoirement la première place à l'issue du match, Liverpool cherchait alors à se mettre à l'abri avec le but du break. Jota, encore lui, tombait cette fois-ci sur Foster (38e). Au retour des vestiaires, l'ailier portugais était toujours le plus dangereux de son équipe avec ce tir non cadré (53e). Liverpool n'arrivait pas à faire le break et la catastrophe n'était pas loin avec cette énorme occasion pour Watford... Servi par Sarr dans la surface, Joao Pedro armait une belle frappe au sol qui passait juste à côté du montant d'Alisson (57e). Son équipe n'étant pas en pleine confiance, Jürgen Klopp lançait alors Fabinho et Mané après l'heure de jeu, pour faire un petit réajustement tactique.

𝐁𝐈𝐆 𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒 ✊🔴 pic.twitter.com/SBVCEgFJWk — Liverpool FC (@LFC) April 2, 2022

De son côté, Roy Hodgson faisait de même aux alentours de la 78e minute avec trois changements d'un coup pour tenter d'aller chercher cette égalisation. Mais la deuxième période ne nous offrait aucun tir cadré malgré plusieurs tentatives des Reds et une seule pour les visiteurs. Difficile du coup pour Liverpool de faire le break et pour Watford de revenir au tableau d'affichage. Avec la fatigue, les espaces étaient néanmoins de plus en plus nombreux des deux côtés et après une récupération, Firmino était contré devant la surface (84e). Le score ne bougeait donc plus, jusqu'à ce penalty obtenu par Jota et transformé par Fabinho (89e, 2-0). Dans son antre, Liverpool l'emportait donc 2-0 pour s'installer provisoirement sur le trône de Premier League. De leur côté, les Hornets restaient dans la zone rouge au classement.