L’OM se renseigne sur une piste onéreuse

L’Olympique de Marseille explore une nouvelle piste pour renforcer sa défense. Selon Tuttosport, le club phocéen s’est récemment renseigné sur Federico Gatti, dont un départ de la Juventus est envisagé cet été. Le défenseur italien fait partie des joueurs susceptibles de quitter Turin et la Vieille Dame aurait fixé son prix à environ 25 millions d’euros. À ce stade, aucune offre de l’OM n’est évoquée, mais Marseille serait désormais une destination à prendre en considération pour le joueur.

La suite après cette publicité

La concurrence s’est par ailleurs réduite ces derniers jours. Naples, qui suivait Gatti depuis plusieurs semaines, s’est retiré du dossier et se rapproche désormais de Benoît Badiashile, le défenseur de Chelsea. Hull City a également pris des renseignements, mais cette possibilité n’enthousiasmerait pas particulièrement Gatti. L’intérêt marseillais pourrait donc devenir plus concret si l’OM décide d’avancer, même si les 25 millions d’euros réclamés par la Juventus représentent pour l’instant un obstacle important.