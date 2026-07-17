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Ligue 1

Le transfert d’Ibrahima Ba à Strasbourg capote

Par Jordan Pardon
1 min.
Ibrahima Ba @Maxppp

Pas de sixième recrue pour Strasbourg cet été, en tout cas pas tout de suite. Censé rejoindre le Racing, Ibrahima Ba ne viendra finalement pas. Comme le révèle L’Équipe, le transfert du défenseur sénégalais de 21 ans a été annulé en raison d’un souci détecté lors de sa visite médicale en Alsace ce vendredi. Elle devait précéder sa signature pour quatre ans.

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C’est évidemment un coup dur pour le joueur, mais aussi pour le nouvel entraîneur de Strasbourg, Hugo Oliveira. Ce dernier avait poussé pour attirer le défenseur central qu’il avait dirigé à Famalicao. La presse portugaise avait évoqué ces derniers jours un accord entre les deux clubs autour de 15 millions d’euros (hors bonus) pour Ba. Ce dernier va donc retourner dans son club dans les prochaines heures. Il n’avait pas disputé les trois derniers matchs de Famalicao en raison d’une blessure.

Pub. le - MAJ le
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