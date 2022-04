PSG : Dante fait l’éloge de Neymar

La suite après cette publicité

Interviewé par le journal L’Équipe, le défenseur central de l’OGC Nice Dante a encensé son compatriote Neymar. Pour le Brésilien, même si l’ailier du Paris Saint-Germain à plus de difficultés dernièrement il reste un joueur extrêmement dangereux sur le terrain. « La nuit d’avant est toujours un peu moins longue que d’habitude (rire). On sait que quand on sera face à lui on peut toujours passer une mauvaise soirée. Même s’il a un peu moins de stats, pour le moment, je vous assure que quand on défend sur lui, on réalise que ses qualités intrinsèques n’ont pas disparu. Il sera dangereux jusqu’à la fin de sa carrière », a déclaré Dante.

Le défenseur central de 38 ans a également expliqué qu’il pense que Neymar devait s’adapter et peut être reculer sur le terrain pour devenir un vrai numéro 10. « Je pense qu’il peut se réinventer, devenir plus patient, oui. C’est quelqu’un de tellement intelligent que lorsqu’il va sentir que le moment est venu de se réinventer, il le fera. En numéro 10, en le laissant libre de ses déplacements ça lui permettrait de combiner, de venir apporter la supériorité numérique dans les zones où il sent le point faible de l’adversaire. Il analyse vite ou se situe la faiblesse de l’adversaire. En le plaçant en 10, on lui permettrait par ailleurs de raccourcir le chemin vers le but et s’il exposerait moins aux prises à deux qu’il peut souvent subir sur le côté », a détaillé l’Aiglon au sujet de l’attaquant parisien qui a disputé 22 matches avec le PSG cette saison inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives.