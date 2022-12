EdF : les Français veulent voir Didier Deschamps rester

La suite après cette publicité

Après avoir remis la France sur le toit du monde en 2018, Didier Deschamps a bien failli récidiver au Qatar, lors de la Coupe du Monde 2022, échouant finalement aux tirs au but d’une finale épique face à l’Argentine. L’avenir du sélectionneur des Bleus est malgré tout sur toutes les lèvres, d’autant plus qu’un certain Zinedine Zidane attend sagement son tour.

En attendant de savoir de quoi l’avenir de l’équipe de France sera fait, DD peut se satisfaire de l’envie des Français. Selon un sondage Odoxa publié ce samedi, 70% d’entre eux souhaitent qu’il reste à la tête des Bleus, et ce même si on leur propose Zidane à la place. Ce sondage nous apprend également que les trois quarts des amateurs de foot comprennent la retraite de Karim Benzema après l’imbroglio provoqué par la gestion de sa blessure au Qatar.

