Coupe du Monde 2026, France : Didier Deschamps recadre la presse sur Kylian Mbappé

Place aux choses sérieuses pour l’Équipe de France. Après une campagne de phase de poules parfaitement maîtrisée avec trois victoires en autant de rencontres de Coupe du Monde 2026, les Bleus de Didier Deschamps vont désormais entrer dans le vif du sujet avec le début de la phase à élimination directe. Décrits par beaucoup comme les grands favoris à la victoire finale, les Tricolores devront d’abord franchir un premier obstacle face à la Suède, ce mardi (23h), pour poursuivre leur route vers un troisième sacre mondial.

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Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, Didier Deschamps a notamment été interrogé sur l’implication défensive de Kylian Mbappé. Déjà décisif depuis le début de la compétition avec 4 buts et 2 passes décisives, l’attaquant du Real Madrid s’est également distingué par ses efforts sans ballon, multipliant les replis défensifs et le pressing. Une évolution qui en a surpris plus d’un, alors que le Bondynois a souvent été l’objet de critiques à ce sujet en club, mais qui n’a rien d’une surprise pour le sélectionneur.

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Deschamps pas surpris par l’apport défensif de Mbappé

Interrogé là-dessus par la presse, Didier Deschamps a expliqué être convaincu depuis longtemps des qualités et de l’état d’esprit de son numéro 10. « Pourquoi surpris ? Il défend, il sait défendre. Peut-être moins que les autres, mais il marque plus de buts que les autres aussi. Depuis le premier jour, je vous l’ai dit. Après, des fois, vous ne m’entendez pas toujours, mais il est arrivé avec… La partie de travail athlétique qu’on a dû faire, ce n’est pas trop pour les attaquants. C’était le premier à montrer l’exemple. Je vous le dis depuis un bon moment. Au-delà de la qualité qu’il a et de cette capacité à marquer des buts, il assume totalement son rôle de capitaine », a lancé Didier Deschamps, avant de saluer l’exemplarité quotidienne de Mbappé.

« L’image qu’on peut avoir de lui à l’extérieur ne correspond pas toujours à ce qu’il est réellement. Qu’il continue à marquer des buts, qu’il continue à faire des passes décisives. Il peut donner un coup de main, il le donne quand on n’a pas le ballon. C’est une très bonne chose aussi, a-t-il martelé avant de rappeler que son capitaine appartenait à « la race des joueurs hors norme ». « Kylian en 2018, il était déjà très fort. Il est toujours à la recherche de mieux, il bat des records et en battra encore. Tant mieux qu’il soit français. » Deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde derrière Messi (et à égalité avec Klose), Mbappé aura l’occasion de marquer un peu plus son empreinte ce Mondial demain soir, pour le plus grand bonheur de Deschamps et des Français.