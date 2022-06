Jason Denayer discute avec Besiktas !

En fin de contrat le 30 juin prochain, Jason Denayer ne prolongera pas avec l'OL. L'international belge de 26 ans est un profil intéressant pour plusieurs écuries européennes et sa situation contractuelle est forcément un plus. Pendant un moment, c'est Rennes qui s'intéressait de près à sa situation pour tenter de trouver un remplaçant à Nayef Aguerd. Mais selon nos informations, Jason Denayer pourrait bien rebondir du côté de la Turquie et plus précisément au Besiktas.

Le joueur est en discussions avec le club d'Istanbul qui vient d'ailleurs d'enrôler le capitaine de la sélection marocaine Romain Saiss au poste de défenseur central. Le joueur connaît d'ailleurs bien Istanbul et le Championnat turc puisqu'il a évolué du côté de Galatasaray il y a quelques années.