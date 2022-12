Argentine : l'étrange cape de Lionel Messi pendant les célébrations

La suite après cette publicité

C'est une image qui restera à jamais dans les livres d'or de l'Histoire du football, et Lionel Messi a décidé de se démarquer encore un peu plus pour ce moment immortel. Après le triomphe de l'Argentine face à l'équipe de France (3-3, 4 TAB à 2) en finale de la Coupe du Monde 2022, ce dimanche, au Qatar, La Pulga était vêtue d'une étrange cape noire au moment de soulever le trophée tant attendu de la Coupe du Monde.

L'image n'est évidemment pas passée inaperçue, mais il s'agit en fait d'un bisht, un vêtement traditionnel dans certains pays arabes. Cet habit avait en fait été donné à Leo Messi, un poil surpris à cet instant, par Gianni Infantino, le président de la FIFA, et par Tamim ben Hamad Al-Thani, l'émir du Qatar. Porté pour les grandes occasions, il est aussi un relié à la royauté. Comme un symbole, donc.

The moment when a dream becomes reality 🏆#FIFAWorldCup | #Qatar2022