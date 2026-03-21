Arsenal : Gabriel Jesus a reçu plusieurs lettres du Real Madrid

Tout au long de sa convalescence après sa rupture du ligament croisé en janvier 2025, Gabriel Jesus a trouvé un soutien précieux auprès de son entourage et de personnalités du football. L’attaquant brésilien raconte à The Athletic garder précieusement les lettres reçues du… Real Madrid : « je me souviens de ma première blessure, à Manchester City… Le Real Madrid m’avait envoyé une lettre. Depuis, malheureusement, ils m’en ont envoyé trois ou quatre autres ! Je les garde toutes chez moi. » Les encouragements de R9 ont aussi été déterminants pour garder confiance et ne jamais douter de son retour.

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Au-delà de ce soutien extérieur, Jesus a puisé de la force dans la réflexion personnelle et la spiritualité. Consultations avec une professionnelle de santé mentale, échanges réguliers avec son pasteur et moments passés en famille ont nourri sa résilience. « Je n’avais pas peur », affirme-t-il avant d’ajouter : « nous ne devons pas avoir peur. Nous ne pouvons pas perdre ce que nous ne possédons pas. » Désormais de retour, il vise la Premier League et la Ligue des Champions avec les Gunners.