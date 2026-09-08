Le Real Madrid a donc gagné son premier match de Ligue des Champions face à l’Inter Milan, adversaire valeureux. Mais le Real Madrid n’a convaincu personne malgré le succès 2-1 et une grosse quantité d’occasions. « Victoire nécessaire et inquiétante », titre As, « Le Real Madrid gagne mais ne convainc pas », surenchérit le Mundo Deportivo. « Le Bernabéu ressort inquiet », expose même Marca.

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Mais alors pourquoi ces doutes ? Parce que l’Inter Milan a eu la main mise sur le ballon durant la majeure partie du match, parce que le Real n’a jamais étouffé son adversaire à domicile, parce qu’il a privilégié les contres et qu’ils ont été globalement mal menés, parce que les stars offensives ont affiché très peu de complicité (les deux buts venant essentiellement d’erreurs adverses), parce que le meilleur joueur côté madrilène ce soir a encore été Thibaut Courtois, immense dans les buts.

José Mourinho choisit déjà la diplomatie…

On peut également évoquer l’immobilisme tactique de José Mourinho. Il n’a pas donné tort à ceux qui le jugent dépassé dans le foot moderne, attendant le dernier quart d’heure pour faire ses premiers changements, surtout diplomatiques (sorties d’Alexander-Arnold et Brahim Diaz pour Tchouameni et Diomandé). Qui a rappelé les heures les plus sombres du PSG où personne n’osait sortir Mbappé, Neymar et Messi. Son premier véritable coaching fut la sortie de Vinicius Jr, remplacé par Carreras, car il a bien senti que l’Inter avait largement la possibilité de renverser le match. Et il s’est distingué en applaudissant le Brésilien, pour contrer les sifflets du public madrilène.

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Quatre jours après avoir perdu son premier match de Liga, face à un Betis qui a montré encore de très belles choses face au LOSC, le Real se devait de montrer un visage rayonnant en Ligue des Champions pour que l’espoir d’une saison réussie reste vivace. Malgré la victoire, ce sont les doutes qui entourent la capacité de ces joueurs à se comporter comme une véritable équipe, sur le long terme.