L’Atalanta se sépare de Raffaele Palladino

Coach de l’Atalanta qui est arrivé en cours de saison pour remplacer Ivan Juric à la tête de la Dea, Raffaele Palladino quitte déjà le club lombard. Dans un communiqué, son club qui a terminé septième de Serie A avec lui tout en atteignant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, vient d’annoncer la nouvelle.

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«L’Atalanta BC annonce que Raffaele Palladino a été relevé de ses fonctions d’entraîneur-chef de la première équipe, ainsi que son équipe d’entraîneurs : Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi et Andrea Berti. L’Atalanta BC tient à remercier Raffaele Palladino et son équipe pour leur engagement, leur dévouement et leur professionnalisme, et leur souhaite plein succès dans leurs projets futurs», peut-on lire.