La situation délicate de Mario Balotelli au Moyen Orient

Mario Balotelli traverse une période particulière loin des terrains du Golfe. En effet, l’attaquant d’Al Ittifaq s’était rendu en Italie ces derniers jours pour retrouver son frère Enock, mais celui-ci n’a pas pu regagner Dubaï en raison des restrictions de vol liées au conflit en cours au Moyen-Orient. Bloqué en Europe, l’Italien de 35 ans a dû revoir ses plans et chercher une solution temporaire pour maintenir sa condition physique, alors que son club est en pleine saison.

En attendant de pouvoir rejoindre la formation emirati, Balotelli a donc choisi de s’entraîner avec Vérone, une possibilité facilitée par le fait que le club émirati et l’équipe italienne partagent le même propriétaire, selon le quotidien L’Arena. Désormais, son objectif est clair : travailler pour rester compétitif et sérieux, dans un contexte incertain marqué par les tensions géopolitiques. Cette parenthèse notifie ainsi l’attente d’une normalisation de la situation aérienne.