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Barça : réunion avec l’agent de 2 joueurs

Par Max Franco Sanchez
Nicolas Jackson @Maxppp

Alors que le Barça vient de fêter son deuxième titre de champion d’Espagne de suite, la direction catalane travaille déjà sur la construction de l’effectif pour la saison prochaine. Selon la presse catalane, et l’émission Jijantes, le directeur sportif du club Deco va se réunir avec Ali Barat, agent influent.

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Il représente notamment Nicolas Jackson, prêté par le Bayern à Chelsea actuellement, et, Denzel Dumfries, latéral néerlandais de l’Inter. Deux joueurs qui pourraient intéresser le Barça, qui cherche du renfort à ces positions et a déjà dû faire une croix sur plusieurs pistes comme celle menant à Julian Alvarez.

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