Qualif. CdM 2022 : la France sanctionnée par la FIFA

Voilà une sanction qui ne devrait pas plaire à la Fédération Française de Football (FFF). Comme l'a informé l'AFP, la FIFA a infligé des amendes et des matches à huis clos à une cinquantaine de fédérations, dont la France, l'Argentine et le Mexique, en raison de différents incidents survenus lors des derniers matches de qualifications au Mondial 2022. En effet, l'instance mondiale a sanctionné la fédération française d'une amende de 1 895€ car une part de spectateurs présents au stade ne portait pas de masque lors du nul 1-1 face à la Bosnie en septembre.

Parmi les autres pays sanctionnés, l'Argentine a été épinglée pour comportement discriminatoire d'une amende de 28 430€ et d'une rencontre avec jauge limitée. Pareil pour le Mexique, sanctionné d'une amende de 95 000€ et de deux matchs à huis clos pour les mêmes raisons. Enfin, la Hongrie a écopé d'une amende de 266 000€, de deux matchs à huis clos et d'un déplacement sans supporters pour insultes racistes de supporters et entorses à la sécurité. Soit la plus lourde sanction.