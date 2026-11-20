L’avenir d’Alejandro Balde au FC Barcelone semble de plus en plus incertain à l’approche du mercato hivernal. Le latéral gauche espagnol a perdu sa place dans la hiérarchie de son équipe, désormais devancée par João Cancelo et Xavi Espart. Cette situation pourrait le pousser à envisager un départ dès janvier. Déjà confronté à une concurrence importante lors de la seconde moitié de la saison dernière, le joueur avait choisi de rester en Catalogne pendant l’été, mais son faible temps de jeu pourrait changer la donne. De son côté, le Barça ne serait pas opposé à une vente, qui lui permettrait notamment de dégager des fonds pour recruter un défenseur central. Le club catalan refuse toutefois d’afficher publiquement cette volonté afin de ne pas affaiblir sa position dans les négociations. Interrogé sur une éventuelle vente cet hiver, Bojan a ainsi fermé la porte à cette possibilité : « C’est un joueur formé au club, un élément important. Il y a des périodes où l’on joue plus ou moins. Balde est prêt lorsque l’entraîneur aura besoin de lui. Le vendre cet hiver ? Non. »

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Le FC Barcelone entend surtout éviter de brader un joueur dont la valeur marchande est estimée à environ 40 millions d’euros. Son agent, Jorge Mendes, explore actuellement plusieurs pistes en Europe et aurait déjà identifié des clubs intéressés, mais aucune offre officielle n’a encore été transmise aux dirigeants catalans. La possibilité d’un prêt ne serait pas privilégiée, le Barça préférant récupérer une indemnité de transfert suffisamment importante pour financer son recrutement. Le directeur sportif Deco a également tenu à défendre les qualités du latéral espagnol, tout en assurant que celui-ci n’avait pas manifesté son envie de partir. « Balde a réalisé de très bonnes saisons et a démontré son niveau. Il ne nous a pas dit qu’il était mécontent, ce n’est pas le cas », a-t-il expliqué. Un éventuel transfert dépendra donc à la fois de la volonté du joueur et de l’arrivée d’une proposition jugée satisfaisante.