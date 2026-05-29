Coupe du Monde 2026 : le Brésil n’exclut pas d’écarter Neymar Jr

Du rêve au cauchemar. En quelques jours, Neymar Jr (34 ans) est passé par tous les états. Il y a eu tout d’abord la joie et la fierté d’être convoqué par Carlo Ancelotti pour représenter le Brésil lors de la Coupe du Monde 2026. Certainement sa dernière. Puis, le joueur de Santos est vite redescendu de son nuage après une nouvelle blessure. C’est Rodrigo Zogaib, coordinateur du centre de santé de Santos, qui a vendu la mèche. « Neymar souffre d’une légère blessure au mollet, un œdème. Mais, selon notre plan, sa convalescence lui permettra d’être apte la semaine prochaine lorsqu’il rejoindra l’équipe nationale.» Malgré ce pépin, la presse brésilienne n’était pas inquiète et parlait de 5 à 10 jours d’absence. Hier, le ton a changé après la mise à jour de Rodrigo Lasmar, le médecin de la Seleção.

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Neymar Jr est en sursis

«Neymar s’est présenté hier à Granja Comary et a passé tous les examens médicaux, dont une IRM qui a révélé une lésion de grade 2 au mollet, et non un simple œdème. On prévoit qu’il sera rétabli d’ici deux à trois semaines », a-t-il lâché froidement. Une annonce qui a forcément fait l’effet d’une bombe puisque la blessure est plus grave qu’annoncé initialement et qu’il pourrait manquer le premier match du Mondial face au Maroc. Ce qui est un coup dur pour le joueur, mais aussi pour Ancelotti et ses équipes qui ont fait un pari en favorisant Neymar Jr plutôt qu’un autre joueur. Dans la soirée, la presse auriverde a d’ailleurs évoqué les grosses inquiétudes suscitées par le cas Ney à quelques jours de l’ouverture du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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De son côté, Santos s’est aussi défendu après avoir été accusé de ne pas avoir livré toutes les informations à la CBF sur la santé du joueur. Ce vendredi, le dossier Neymar Jr alimente encore les gazettes brésiliennes. Lance! assure que les médecins de la Canarinha étaient au courant de l’état du joueur depuis le 22 mai. Mais la publication ajoute que «la situation a suscité un certain malaise en interne» avant de préciser : «la fédération gagne du temps et évalue la nécessité ou non de mettre un joueur sur la touche. La décision sera prise avant le premier match.» Les sélections peuvent apporter des changements à leur liste jusqu’à la veille de leur entrée en lice, soit le 12 juin. Globo Esporte ajoute que le staff ne va pas écarter Ney de suite et lui laissera 15 jours pour retrouver sa pleine forme physique.

Ancelotti n’hésitera pas à le laisser à la maison

Mais il est précisé qu’un point sera fait continuellement à son sujet. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Brésil. L’Équipe assure d’ailleurs qu’Ancelotti et son staff n’ont pas du tout apprécié le manque de transparence et l’erreur du secteur médical de Santos concernant l’état de Ney. Bien que le Mister ait décidé d’aller au bout de son idée et d’attendre de voir comment évolue son joueur, il n’hésitera pas à prendre une décision radicale et donc à le laisser chez lui si jamais il n’est pas remis. Dans cette hypothèse, c’est João Pedro (Chelsea) qui sera rappelé pour défendre les couleurs de son pays. Neymar Jr a un sursis de quelques jours avant d’être définitivement fixé sur son sort.

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Dans l’équipe, tous espèrent qu’il sera remis à temps, dont Casemiro. « Le médecin (Rodrigo Lasmar) a été très clair à ce sujet. Nous devons respecter sa décision. Aucun joueur n’aime se blesser, mais nous espérons que Neymar et tous les autres seront aptes à jouer, car nous savons que nous avons besoin de chacun d’eux. Le médecin a également précisé que la convalescence se fera progressivement. Tous les joueurs sont importants. Neymar se remet de sa blessure. Il souhaite d’abord reprendre l’entraînement, se rétablir complètement, et ensuite seulement penser à jouer, à redevenir le titulaire. » Avant même le Mondial, Neymar Jr a un match capital à jouer dans les prochains jours.