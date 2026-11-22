Roberto De Zerbi semble avoir retrouvé des couleurs du côté de Tottenham. Arrivé sur le banc des Spurs en mars dernier, le technicien italien avait d’abord réussi à offrir le maintien au club londonien lors de la dernière cuvée, avant de connaître un début de saison 26-27 délicat. Mais la dynamique s’est nettement inversée ces dernières semaines. Avec trois victoires consécutives en Premier League au mois d’octobre, ponctuées notamment par des succès face à Chelsea et Crystal Palace, Tottenham a retrouvé des couleurs et s’est replacé dans la première moitié du classement. Une embellie qui a également permis à De Zerbi de décrocher le trophée de meilleur entraîneur du mois d’octobre en championnat.

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Mais cette nouvelle aventure londonienne ne fait pas oublier son passage particulièrement mouvementé à l’Olympique de Marseille. Parti en février dernier après une collaboration de 18 mois, l’Italien avait quitté le club phocéen avec le sentiment de ne pas vu les promesses faites par ses dirigeants être tenues. Son départ avait laissé des traces au sein de l’institution marseillaise, qui avait décidé de confier les rênes de l’équipe à Habib Beye pour terminer la saison. Un choix qui n’a finalement pas porté ses fruits sur le plan sportif. Sous les ordres de l’ancien entraîneur rennais, l’OM a terminé à la cinquième place de Ligue 1 et a manqué la qualification en Ligue des Champions.

De Zerbi allume encore ses dirigeants

Interrogé sur cette période marseillaise, De Zerbi n’a d’ailleurs pas caché une certaine amertume concernant les circonstances de son départ. Le technicien italien estime notamment avoir été trop souvent désigné comme le responsable des difficultés du club, alors que les responsabilités auraient, selon lui, dû être davantage partagées. « De nombreuses fois, j’ai été le bouc émissaire pour tout le monde, mais dans un club et une ville si importants, tout le monde doit prendre ses responsabilités et pas seulement peu de monde, dont je faisais partie », a-t-il ainsi expliqué. Une sortie qui traduit encore une certaine frustration, malgré les mois écoulés depuis son départ du Vélodrome.

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L’entraîneur des Spurs a également tenu à rappeler à quel point son départ de Marseille a été un crève-cœur à ses yeux, tout en envoyant une autre balle à ses anciens dirigeants après ses propos tenus dans cette même interview et sortis plus tôt : «je suis désolé, car quand j’ai signé à Marseille, je l’ai tant voulu et je pensais rester de nombreuses années. Cependant, certains n’ont pas tenu leur parole avec moi. Ils m’ont dit des choses qu’ils n’ont pas respectées. Jusqu’au Trophée des champions au Koweït, il s’était passé un an et demi. On était en train de gagner un titre après 12 ans de disette. Depuis ce match, la situation s’est dégradée, elle a empiré jusqu’à mon départ. (…) Marseille est un des clubs que je garde le plus dans mon cœur, avec Foggia. J’ai beaucoup souffert quand je suis parti. J’ai souffert parce qu’à Marseille, j’ai tout donné.» Un discours poignant qui devrait permettre aux supporters marseillais d’avoir plus de contexte sur les raisons de son départ de la Canebière.