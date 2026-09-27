Ligue des Nations : première victoire pour les Pays-Bas de Xavi contre la Serbie

Deuxième match (après le nul contre l’Allemagne) et première victoire pour Xavi avec les Pays-Bas, qui sont partis s’imposer sur la pelouse du stade Rajko Mitić contre la Serbie (1-2). Les Néerlandais ont tout d’abord pris l’avantage à la demi-heure de jeu lorsqu’Aleksa Terzić fauchait Crysencio Summerville dans la surface et que Mexx Meerdink transformait son penalty. Loin d’être souverains dans le jeu, les partenaires de Virgil van Dijk concédaient l’égalisation dès le début de la seconde période, via l’ancien Madrilène, Luka Jović, tout juste entré en jeu (46e, 1-1). Bousculés, les Oranje ont à nouveau pu compter sur Meerdink, auteur de son premier doublé en sélection (69e, 1-2). Malgré tout, les Serbes ont eu plusieurs situations pour revenir encore au score, mais Bart Verbruggen a répondu présent dans ses cages.

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Grâce donc aux deux réalisations de l’avant-centre de l’AZ Alkmaar, actuel leader d’Eredivisie, les Pays-Bas décrochent leur premier succès dans cette nouvelle édition de la Ligue des Nations, sans convaincre pour autant. Les Néerlandais prennent provisoirement la tête du groupe 2 de la Ligue A, en attendant le match entre l’Allemagne et la Grèce, dans la soirée. Dans les autres rencontres de 18h, le Danemark a longtemps peiné pour trouver la faille contre le Pays de Galles, mais les coéquipiers de Pierre-Émile Højbjerg sont finalement repartis avec les trois points en gagnant à domicile (2-0), dans la poule 4. Un groupe qui comprend également la Norvège et le Portugal, qui s’affronteront également dans la soirée de ce dimanche. Dans le groupe 3 de la Ligue B, l’Autriche a surdominé le Kosovo (3-1), pendant que Gibraltar et Andorre ont fait match nul pour le compte de la poule 1 de la Ligue D.

Les résultats du multiplex de 18h :

Ligue A

Groupe 2

Serbie 1-2 Pays-Bas : Luka Jović (46e) / Mexx Meerdnk (30e, 69e)

Groupe 4

Danemark 2-0 Pays de Galles : Ben Davies (CSC, 53e) et Gustav Isaksen (66e)

Ligue B

Groupe 1

Autriche 3-1 Kosovo : David Affengruber (23e), Junior Adamu (45e+2) et Carney Chukwuemeka (61e) / Edon Zhegrova (83e, s.p.)

Ligue C

Groupe 1

Gibraltar 0-0 Andorre