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Ligue 1

La sortie lunaire d’Antoine Kombouaré sur le choc PSG - Bayern

Par Tom Courel
1 min.
Antoine Kombouaré @Maxppp

Le Paris FC reçoit le Stade Brestois ce dimanche à 17h15. Une rencontre de Ligue 1 qui va opposer deux adversaires présents dans le ventre mou du tableau. Par ailleurs, Antoine Kombouaré, l’entraîneur parisien, était en conférence de presse avant la rencontre. Un des journalistes présents durant l’exercice médiatique a pris le temps de lui demander ce qu’il avait pensé du choc de C1 entre le PSG et le Bayern Munich (5-4). Et le coach de 62 ans a été très franc…

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« Qu’est-ce que j’en ai à carrer du PSG, je suis en train de vous parler d’une défaite face à Lille » a-t-il envoyé aux journalistes. Puis, il a finalement répondu à la question en toute transparence. « Je voulais vraiment être présent dans ce match opposant les deux meilleures équipes d’Europe. C’était fabuleux, un match d’anthologie. Quelle performance du PSG. C’est fort d’avoir inscrit 5 buts à ce Bayern ».

Pub. le - MAJ le
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