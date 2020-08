Leonardo Bonucci aurait refusé les avances de Pep Guardiola

L’arrivée d’Andréa Pirlo sur le banc des Bianconeri change décidément bien des choses. Si la relation qu’entretenaient les joueurs avec Maurizio Sarri n’était guère très saine, avec l’ancien joueur de la Juventus, il en serait tout autre. L’ancien partenaire de Pirlo, Leonardo Bonucci, vivement critiqué après une saison en demi-teinte, avait laissé entrevoir un possible départ de la Juventus. Mais ça c’était avant l’arrivée du désormais technicien italien.

En effet, ce dernier aurait selon la Gazzetta dello Sport, l’assurance de voir rester son défenseur italien de 33 ans ce malgré l’intérêt de toujours d’un certain Pep Guardiola. Celui qui a toujours été un grand fan du défenseur aurait tenté le coup, en vain. «Non merci, je reste à la Juve», aurait répondu Bonucci à Guardiola. Un message on ne peut plus clair qui met un terme à toute éventuelle spéculation.