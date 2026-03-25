Espagne, FC Barcelone : la prise de pouvoir de Pau Cubarsi choque tout le monde

Il vient de fêter ses 19 ans, mais on a l’impression que Pau Cubarsi fait déjà partie des meubles en Espagne. Lancé dans le grand bain très tôt, et très vite performant, le jeune catalan qui sort de l’adolescence a cependant connu un début d’année assez compliqué avec le FC Barcelone. Quelques erreurs de placement qui ont coûté des buts à son équipe, des duels parfois perdus face aux attaquants rivaux, et une sensation de fébrilité générale qui en inquiétaient plus d’un sur la cote catalane. Et on le sait, à ce poste, et surtout à un âge aussi précoce, l’aspect mental est essentiel et il était impératif de l’aider à retrouver son niveau.

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Aujourd’hui, alors que les grands rendez-vous de la fin de saison approchent, cette période de moins-bien semble clairement oubliée. L’international espagnol enchaîne les bonnes prestations dans l’axe de la défense catalane, s’affirmant clairement comme le patron de l’arrière-garde d’Hansi Flick. « C’est un des meilleurs défenseurs du monde », résumait d’ailleurs récemment le coach allemand quand il était interrogé sur le numéro 5 de son équipe. Rapide et intelligent pour couper les offensives adverses, rugueux dans les duels et impérial dans sa surface, Cubarsi s’affirme clairement comme un des points forts de son équipe.

Le taulier de la Roja

Avec déjà 120 matchs sous la tunique blaugrana sur les épaules, il devient peu à peu un leader naturel, qui n’hésite pas à recadrer ses partenaires. Lors de la défaite 4-0 en Copa del Rey contre l’Atlético, on l’a ainsi vu être assez virulent avec certains de ses partenaires, dont Jules Koundé, pour leur demander de se ressaisir ou de changer certaines choses dans leur jeu. La confiance accordée par Hansi Flick l’a aussi aidé à retrouver des sensations après des premières semaines de compétition compliquée, et il la lui a bien rendue. Pas encore présent lors du dernier Euro remporté par la Roja, il sera en revanche bien de la partie cet été en terres américaines. Et tout indique qu’il aura un rôle majeur, puisque Luis de la Fuente l’apprécie énormément.

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C’est, en plus de ça, l’Espagnol le plus performant à son poste actuellement, avec Marc Pubill (Atlético de Madrid). Dean Huijsen vit ainsi une saison en dents de scie, tout comme les défenseurs de l’Athletic Aymeric Laporte et Dani Vivian, alors que Robin Le Normand a perdu sa place de titulaire à l’Atlético. Autant dire qu’une place de titulaire lui est promise, lui qui a déjà démarré les deux dernières rencontres de la Roja en novembre dernier. Considérée comme le point faible espagnol lors du dernier Euro, la défense centrale de la Roja s’annonce bien meilleure cette année grâce au Barcelonais. Ces deux prochains matchs de l’Espagne - contre la Serbie et l’Egypte - sont donc une belle répétition générale pour Cubarsi, attendu de pied ferme en terres américaines cet été.