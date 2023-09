PSG : Luis Enrique tire un bon bilan de la victoire face à l’OL

Une deuxième victoire de rang et avec la manière pour le Paris Saint-Germain face à l’Olympique Lyonnais permet aux Franciliens de grimper à la deuxième place de Ligue 1. Fier du jeu proposé par son équipe et satisfait de cette victoire, le coach du club de la capitale Luis Enrique s’est montré positif au micro de Prime Vidéo : je suis content du résultat et de l’ambition qu’on a pu déployer pendant tout le match. IL y a pas mal de choses à améliorer, mais c’est un vrai plaisir pour nous de gagner de cette manière.

«Ce serait assez bête de dire que l’équipe ne joue pas comme je veux. Il faut accepter les situations positives et négatives. Pour l’instant j’aime beaucoup ce qu’on arrive à faire. On marque beaucoup de buts. Lyon a réussi à bien sortir sous notre pressing, mais en seconde période, c’était pratiquement plié» a-t-il poursuivi. De quoi terminer sur une bonne note ce début de saison avant la trêve internationale.