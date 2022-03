Real Madrid - PSG : l'Espagne croit-elle à la qualification des Madrilènes ?

Alors, pessimistes ou optimistes les Madrilènes ? Au lendemain du match aller, la plupart des supporters et des observateurs avaient la mine plutôt déconfite. Effectivement, leur équipe s'était inclinée, sur un petit score certes, mais en montrant une image très inquiétante. Impuissance était probablement le mot qui revenait le plus sur les plateaux TV, où on n'hésitait pas à souligner la supériorité parisienne, que ce soit sur le plan tactique, technique et physique. Certains étaient même surpris d'avoir vu un Real Madrid aussi inoffensif, et les absences à prévoir de Mendy et Casemiro, tous deux suspendus, n'invitaient pas au positivisme général...

La suite après cette publicité

Aujourd'hui, si on prend la température, on se rend compte que la tendance a un peu changé. La belle prestation des Merengues face à la Real Sociedad ce week-end - pendant que le Paris Saint-Germain s'est incliné contre Nice - a un peu changé la façon dont les Madrilènes appréhendent ce match. S'il n'y a pas eu de changements majeurs sur le plan tactique et que Carlo Ancelotti ne devrait pas innover pour ce retour, l'attitude des Merengues face aux Basques a rassuré du monde. On a vu une équipe qui pressait haut, asphyxiait son rival et parvenait à se frayer des chemins vers la surface rivale sans trop de soucis. Tout ce qui a manqué au Real Madrid lors du premier round, en somme. La bonne performance de Camavinga contre la Real et la confiance du public envers Fede Valverde permettent aussi de ne pas trop paniquer quant à l'absence de Casemiro et à l'éventuel forfait de Toni Kroos.

Un vent d'optimisme plane au-dessus du Bernabéu

Bien sûr, face au Paris Saint-Germain, ça sera une toute autre paire de manches, mais les bases sont posées. Si c'est le même Real Madrid que face à la Real Sociedad, la mini-remontada est clairement jouable à en croire l'opinion publique madrilène. Et de toute façon, « le Real Madrid ne pourra pas faire pire qu'à l'aller ». C'est le sentiment qui règne du côté de la capitale ibérique. Les aficionados merengues espèrent aussi que le fait de jouer à la maison fera la différence, dans un Bernabéu habitué des grandes soirées européennes et qui, dans un style particulier, sait mettre la pression sur les adversaires de l'équipe locale. L'esprit de Juanito (légende du club), souvent invoqué par les supporters, sera-t-il présent ?

Il faut aussi dire que du côté de Madrid, on reste aussi confiant quant aux talents individuels de l'équipe. S'ils n'ont pas réussi à s'illustrer à l'aller, des joueurs comme Vinicius Junior et Karim Benzema (qui revenait de blessure) restent considérés comme des valeurs sûres capables de faire mal à n'importe quel adversaire. De même pour des joueurs comme Courtois, David Alaba, Militao et Luka Modric, qui sont des arguments solides pour mettre à mal les Parisiens. Mais surtout, ces derniers n'impressionnent pas forcément sur le plan individuel. Lors du match aller, ce sont même les joueurs les moins "brillants" qui avaient impressionné l'Espagne, à l'image de Danilo ou Paredes. Messi et Neymar ne font pas vraiment peur, et si Mbappé n'est pas là ou n'est pas dans les meilleures conditions, c'est une grosse raison supplémentaire d'y croire pour les Madrilènes. « Le Real Madrid ne craint pas spécialement le PSG, il craint Mbappé », résumait par exemple le célèbre journaliste Tomas Roncero sur l'antenne de la Cadena SER. Nul doute que l'Argentin et le Brésilien auront à cœur de le faire mentir...

Pour ce match retour Real - PSG, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur une victoire du PSG pour tenter de remporter 544 € (cote à 2,72). (cotes soumises à variation)