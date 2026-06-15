Coupe du Monde 2026 : la Côte d’Ivoire crucifie l’Équateur en toute fin de match !

Après l’éclatante victoire de l’Allemagne contre Curaçao (7-1) dans le groupe E, les deux dernières équipes engagées dans cette poule croisaient le fer. La Côte d’Ivoire faisait son grand retour après 12 ans d’attente dans un Mondial face à l’une des meilleures formations sud-américaines, l’Équateur. Pour ce match, Emerse Faé misait sur un 4-4-2 offensif avec Yan Diomandé et Bazoumana Touré sur les ailes et le duo Elye Wahi - Nicolas Pépé devant. En face, les Équatoriens n’étaient pas en reste avec un impressionnant trio défensif composé de Willian Pacho, Joel Ordonez et Piero Hincapié. Devant, Gonzalo Plata et John Yeboah épaulaient le vétéran Enner Valencia.

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Et ce match démarrait fort sous l’impulsion des Équatoriens qui installaient un gros pressing. Moisés Caicedo frappait le premier (2e) avant que son coéquipier Enner Valencia profite d’une glissade dans la surface d’Emmanuel Agbadou, mais son tir fuyait le cadre (11e). Juste derrière, John Yeboah repiquait de la droite vers l’axe, mais ça passait aussi au-dessus (14e). Malmenée, la Côte d’Ivoire répondait parfaitement sous l’impulsion de Yan Diomandé. Remuant le joueur du RB Leipzig faisait des différences. C’est pourtant son pendant gauche Bazoumana Touré qui pensait marquer, mais son centre-tir passait de peu à côté du poteau droit (17e). Juste derrière, Yan Diomandé servait Elye Wahi qui pivotait sur la droite de la surface avant de tomber sur Hernán Galíndez (18e).

Une histoire de barres transversales, Diallo arrache la victoire

Mais cela ne faisait pas trembler l’Équateur qui haussait le ton et suite à une perte de balle d’Emmanuel Agbadou devant sa surface, John Yeboah trouvait la barre d’une lourde frappe (23e). Quelques minutes plus tard, Alan Minda était trouvé à bout portant sur la gauche de la surface, mais son tir touchait également la barre (30e). Deux grosses alertes pour la Côte d’Ivoire qui aurait également pu trouver la faille via Nicolas Pépé, mais son tir croisé était repoussé par le tacle d’Alan Franco (35e). À la pause, le score était toujours de 0-0 malgré un premier acte de qualité. En seconde période, Enner Valencia donnait encore de sa personne après un une-deux avec Gonzalo Plata pour frapper dans un angle réduit. Son tir terminait sur le poteau gauche ivoirien (46e). Pour autant, la Côte d’Ivoire allait ensuite prendre le meilleur.

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Sur la droite, Yan Diomandé continuait de semer la zizanie face à Piero Hincapié et son centre au premier poteau était repris par Elye Wahi. Ce dernier heurtait toutefois à son tour la barre transversale (52e). La Côte d’Ivoire multipliait les tentatives à l’image de ce tir axial et dévié de Seko Fofana où Hernán Galíndez était vigilant (61e). L’Équateur avait toutefois une bonne opportunité avant la pause fraîcheur et Gonzalo Plata voyait sa reprise repoussait des poings par Yahia Fofana (68e). Par la suite, la pause fraîcheur va voir revenir deux équipes tendues et qui ne voulaient pas faire d’erreurs. Finalement, c’est sur une chevauchée de Wilfried Singo sur la droite où il centrait en retrait dans la surface que l’entrant Amad Diallo allait chercher la victoire (1-0, 90e). Une victoire sur le fil pour les Ivoiriens qui rejoignent l’Allemagne en tête du groupe avec trois points.