Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

PSG : Luis Enrique félicite les remplaçants et Paulo Fonseca

Par Aurélien Macedo
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
PSG 2-0 Lyon
winamax
1 1.30 N 5.75 2 7.00 1er pari remboursé

Ce lundi, le choc du haut de tableau en Ligue 1 nous a offert une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain contre l’Olympique Lyonnais. Coach du club francilien, Luis Enrique a été élogieux envers ses joueurs : «je suis très heureux de ce que j’ai vu, la capacité de l’équipe à jouer et à gérer le scénario. C’est ça la clef, la manière dont Mayulu, Godt, Ndjantou, Dro, Beraldo, les joueurs qui jouent un peu moins, ils soient capables de faire la différence et je suis très content pour eux.»

La suite après cette publicité

Il a également eu des mots pour son homologue lyonnais Paulo Fonseca dont il redoutait l’approche du jeu : «Paulo Fonseca est un entraîneur de qualité, il nous pose toujours des problèmes et il met beaucoup de joueurs dans l’axe. C’est très difficile à gérer ça, c’est difficile d’avoir des espaces. Dans ce match, on a eu la supériorité sur les côtés. Ça a été difficile en première mi-temps, mais ils ont beaucoup couru. Après en deuxième mi-temps, on a eu plus d’espaces et le bonheur de marquer deux buts.»

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier