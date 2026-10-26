PSG : Luis Enrique félicite les remplaçants et Paulo Fonseca

Ce lundi, le choc du haut de tableau en Ligue 1 nous a offert une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain contre l’Olympique Lyonnais. Coach du club francilien, Luis Enrique a été élogieux envers ses joueurs : «je suis très heureux de ce que j’ai vu, la capacité de l’équipe à jouer et à gérer le scénario. C’est ça la clef, la manière dont Mayulu, Godt, Ndjantou, Dro, Beraldo, les joueurs qui jouent un peu moins, ils soient capables de faire la différence et je suis très content pour eux.»

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Il a également eu des mots pour son homologue lyonnais Paulo Fonseca dont il redoutait l’approche du jeu : «Paulo Fonseca est un entraîneur de qualité, il nous pose toujours des problèmes et il met beaucoup de joueurs dans l’axe. C’est très difficile à gérer ça, c’est difficile d’avoir des espaces. Dans ce match, on a eu la supériorité sur les côtés. Ça a été difficile en première mi-temps, mais ils ont beaucoup couru. Après en deuxième mi-temps, on a eu plus d’espaces et le bonheur de marquer deux buts.»