L’OL a fixé le prix de Malick Fofana

L’Olympique Lyonnais a fixé ses conditions pour Malick Fofana. Selon La Gazzetta dello Sport, le club rhodanien réclame 40 millions d’euros pour laisser partir son ailier belge, toujours très courtisé sur le marché. La Roma suit depuis plusieurs mois le joueur de 21 ans et pourrait accélérer si son dossier prioritaire, Rodrigo Mora, venait définitivement à échouer. Gian Piero Gasperini apprécierait particulièrement le profil de Fofana, tandis que l’Inter Milan ferait également partie des clubs intéressés.

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Longtemps éloigné des terrains la saison dernière en raison d’une importante blessure à la cheville, Fofana a depuis effectué son retour et rassuré sur son état physique. Son souhait de disputer la Ligue des champions pourrait également favoriser un départ cet été. La Roma serait en mesure de répondre aux exigences financières lyonnaises et considère désormais le Belge comme l’une de ses principales solutions de repli. Mais pour convaincre l’OL de céder l’un de ses jeunes joueurs les plus prometteurs, le message est clair : il faudra se rapprocher des 40 M€ demandés.