Tottenham : Roberto De Zerbi veut Marcus Rashford

En pleine lutte pour le maintien en élite, Tottenham prépare tout de même la suite. Sport annonce que les Anglais souhaitent mettre la main sur un certain Marcus Rashford. Mais les Spurs auront fort à faire.

La suite après cette publicité

Tout d’abord, on imagine mal Manchester United vendre son joueur à un club rival. Ensuite, Rashford souhaite poursuivre au FC Barcelone, qui veut continuer avec lui. Mais les Culés, qui ne veulent pas payer les 30 M€ de son option d’achat, souhaitent obtenir un nouveau prêt ou au pire négocier au rabais. Roberto De Zerbi devra, a priori, chercher son bonheur ailleurs.