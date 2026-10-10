PSG-Le Mans : le CUP quitte le stade après le retrait d’une banderole de soutien aux étudiants !

Scène particulièrement inhabituelle au Parc des Princes ce samedi soir. Alors que le Paris Saint-Germain reçoit Le Mans pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, le Collectif Ultras Paris (CUP) a profité de la rencontre pour faire passer un message. Dans un contexte marqué par plusieurs jours de manifestations étudiantes à travers le pays, les ultras parisiens ont déployé une immense banderole dans le Virage Auteuil en soutien aux manifestants. « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste », pouvait-on notamment lire dans les tribunes. Une prise de position en soutien au mouvement étudiant et contre les violences policières des derniers jours.

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Le virage Auteuil évacué quelques minutes seulement après le déploiement de cette banderole. #PSGLMFC https://t.co/dyCtA7Hwgk — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) October 10, 2026

Mais cette initiative a rapidement été suivie d’un événement particulièrement surprenant. Quelques minutes seulement après le déploiement de cette banderole, le Collectif Ultras Paris a décidé de quitter la tribune. Une décision qui est liée au fait que la sécurité du stade a rapidement retiré la banderole déployée. En protestation, le CUP a donc boycotté la fin de la première période. Une situation qui a forcément marqué les esprits.