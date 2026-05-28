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Atlético : nouvelle révélation sur la première offre du Barça pour Julian Alvarez

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Julian Alvarez célèbre un but avec l'Atlético @Maxppp

Ça bouge dans tous les sens au FC Barcelone. Le club catalan est en train de réaliser un début de mercato tonitruant. Alors qu’ils étaient annoncés sans le sou, les Blaugrana sont sur le point de recruter l’Anglais Anthony Gordon pour 80 M€ (bonus compris) et s’attaquent désormais à Julian Alvarez.

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Les Culés vont même faire partir une première offre officielle pour l’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid. Mais alors que la presse argentine évoquait une somme de 70 M€ + Ferran Torres, El Chiringuito assure que le Barça va proposer 100 M€ sans aucun joueur dans la balance.

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