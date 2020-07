PSG : Thomas Tuchel adore Marcus Rashford...

«L'Angleterre ne sait pas à quel point Marcus Rashford est fort». The Independent prête ce mardi ces propos à Thomas Tuchel. Le tabloïd anglais explique que le technicien du Paris SG est littéralement fan de l'attaquant de 22 ans de Manchester United, qu'il considère même comme «l'exemple parfait des attaquants modernes et dynamiques», et ce, alors qu'il avait été le bourreau de son équipe en 8e de finale retour de Ligue des Champions en 2018/19.

La publication de ce genre de propos, en plein mois de juillet, ne passe évidemment pas inaperçue et le média anglais les interprète comme une volonté de l'Allemand de se positionner pour un éventuel transfert cet été. Cette même source assure que TT en a parlé en privé avec sa direction et qu'une tentative pourrait voir le jour dès cet été, vraisemblablement en cas de départ de l'une des deux stars offensives de l'écurie parisienne, Neymar (28 ans) ou Kylian Mbappé (21 ans).

MU inflexible... jusqu'à un certain montant

À Old Trafford, où son contrat court jusqu'en juin 2023, on ne pense pas un seul instant à vendre l'international anglais (38 sélections, 10 buts). L'enfant du club est apprécié de tous, particulièrement de son manager Ole Gunnar Solskjaer. Le lien entre les deux parties paraît donc inébranlable. En tout cas, The Independent explique qu'à moins d'une offre supérieure à 120 M€, les Red Devils ne sourcilleront pas.

Auteur de la meilleure saison de sa carrière en termes statistiques (16 réalisations en Premier League), Marcus Rashford a su utiliser sa verticalité et sa vitesse à bon escient. Il est aujourd'hui l'un des leaders de son club de cœur, son club formateur. Il a même pris une nouvelle dimension sur le plan extrasportif, en s'engageant politiquement au cœur de la crise liée à la pandémie de Covid-19. A priori, il n'y a donc aucune raison de le voir plier bagage. Mais en football, on le sait, tout peut aller très très vite...